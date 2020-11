Νάγκετς: Έδωσαν συμβόλαιο 4.2 εκατ. δολαρίων στον Μπολ Μπολ (pic)

Αναβάθμιση για τον Μπολ Μπολ. Ο ταλαντούχος 21χρονος πέρυσι είχε two-way συμβόλαιο, όμως πλέον συμφώνησε με τους Νάγκετς για διετές 4.2 εκατ. δολαρίων.

Το Ντένβερ πιστεύει στην εξέλιξη του και περιμένει να δει τα αποτελέσματα στο γήπεδο. Πέρυσι είχε 5.7 πόντους και 2.7 ριμπάουντ σε 7 ματς.

Denver’s Bol Bol has agreed to a new two-year, $4.2M deal with the Nuggets, his agents Andrew Morrison and Sam Rose of CAA Sports tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 24, 2020