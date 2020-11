Ρόκετς: Έκαναν την έκπληξη με Κάζινς! (pic)

Οι Ρόκετς δεν έχουν ηρεμία μετά την επιθυμία των Χάρντεν και Ουέστμπρουκ να γίνουν ανταλλαγή, ωστόσο συνεχίζουν τις κινήσεις τους.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο ΝτεΜάρκους Κάζινς θα υπογράψει μονοετές μη εγγυημένο συμβόλαιο με την ομάδα. Το Χιούστον είχε ενδιαφερθεί για τον Boogie και πριν τη φούσκα.

Ο Κάζινς είναι σίγουρα ένας από τους πιο άτυχους παίκτες της λίγκας, αφού οι σοβαροί τραυματισμοί τον ΄πήγαν πολύ πίσω. Στα... καλά του ο Κάζινς ήταν μέσα στους 3-4 κορυφαίους σέντερ της λίγκας!

Cousins will sign a one-year, non-guaranteed deal, sources said. Houston expressed interest in signing the four-time All-Star before the NBA restart in July. Cousins serves as an upside signing, and has shown focus and drive in rehab through multiple long-term injuries. https://t.co/LUCaKrWwcj

