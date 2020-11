Οι προπονήσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ΣΕΦ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Μία ημέρα μετά τις φωτογραφίες με τον Θοδωρή Παπαλουκά, ο δύο φορές MVP ανέβασε ένα βίντεο από την προπόνηση που κάνει.

Στο πλευρό του, στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ, βρίσκεται και μέλος του τεχνικού επιτελείου των Μιλγουόκι Μπακς, το οποίο επιβλέπει κάθε κίνηση και κάθε λεπτομέρεια σε όσα κάνει ο Giannis.

I don’t usually do this. But here you go! An inside look at my summer workout @rickythomasonn pic.twitter.com/LydjY72u5n

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 23, 2020