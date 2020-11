Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος, αλλά τελικά θα συνεχίσει στην Αριζόνα.

Ο Κροάτης φόργουορντ συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο αντί 27.000.000 δολαρίων (συνολικές αποδοχές).

Γενικά οι Φοίνιξ Σανς έχουν κινηθεί αρκετά καλά στην φετινή free agency έχοντας πάρει ήδη και τον Κρις Πολ.

Dario Saric has agreed to a three-year, $27M deal to stay with Phoenix, agents Jeff Schwartz and Mike Lindeman of @excelsm_bball tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020