Μπλέιζερς: Έμεινε ο Καρμέλο! (pic)

Δεν φεύγει από το Πόρτλαντ ο Καρμέλο Άντονι. Ο Μέλο θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν με τη φανέλα των Μπλέιζερς, αφού συμφώνησε με την ομάδα του Λίλαρντ και του ΜακΚόλουμ.

Ο έμπειρος φόργουορντ αναγεννήθηκε πέρυσι στο Πόρτλαντ και βοήθησε την ομάδα να μπει στα playoffs με μεγάλα τρίποντα στο play-in tournament. Τη σεζόν που πέρασε είχε 15.4 πόντους και 6.3 ριμπάουντ μέσο όρο.

O Mέλο είχε σταθεί αρκετά μέσα στη σεζόν στο πόσο όμορφα νιώθει στο Πόρτλαντ και φάνηκε αυτό και στην τελική του απόφαση.

Free agent Carmelo Anthony is finalizing a deal to re-sign with the Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020