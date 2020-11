Ρόντο: Αποχαιρέτησε τους Λέικερς, υπέγραψε στους Χοκς!

Ο Ραζόν Ρόντο το είπε και το έκανε. Αρνήθηκε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ την πρώτη ημέρα της Free Agency δεν υπήρξε συμφωνία με τους πρωταθλητές. Και αποχαιρέτησε τους πρωταθλητές. Ο Ρόντο πλέον τραβάει για άλλες... πολιτείες, αφού υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 15.000.000 δολαρίων με την Ατλάντα!

Με τον Ρόντο να αποτελεί κομμάτι του ρόστερ που έχει τους Γκαλινάρι, Νταν και ίσως τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

«Ευχαριστώ τον οργανισμό των Λέικερς, την Τζίνι (σ.σ.: Μπας) και τον Ρομπ (σ.σ.: Πελίνκα) που μου έδωσαν την ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτό τον εκπληκτικό οργανισμό. Ο επαγγελματισμός και η υποστήριξη από τον Φρανκ (σ.σ.: Βόγκελ), το προπονητικό επιτελείο και όλους όσους συνεργαστήκαμε είναι κάτι για το οποίο θα είμαι ευγνώμων. Με τους δικούς μου, υπάρχει μία απίθανη αδελφότητα που μόνο εμείς τη γνωρίζουμε. Στον κόσμο... Σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε με ανοικτά τα χέρια και από την πρώτη ημέρα μου δείξατε αγάπη. Το να είμαι μέλος του #LakeShow είναι κάτι ξεχωριστό και είμαι περήφανος που σας το ανταπέδωσα», έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram ο Ρόντο.

Και συμπλήρωσε: «Τώρα, τι ακολουθεί;». Το μάθαμε άμεσα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα από τη γνωστοποίηση της συμφωνίας, ο Ρόντο πόσταρε φωτογραφίες από την παρουσία του στην Ατλάντα!

Free agent guard Rajon Rondo has agreed to a two-year, $15M contract with the Atlanta Hawks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020