Χάουαρντ: «Ας φέρουμε το πρωτάθλημα στους Σίξερς»!

O Χάουαρντ έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στη «φούσκα» του Ορλάντο, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Λέικερς όμως η νέα σεζόν θα τον βρει στην Ανατολή και τους Φιλαντέλφια Σίξερς.

Πέρσι μέτρησε 7.5 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 1.1 κοψίματα ανά 18.9 λεπτά συμμετοχής σε 69 αγώνες της regular season. «Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία. Ας φέρουμε ένα πρωτάθλημα στη Φιλαντέλφια» ήταν το σχόλιό του στο Twitter.

Thank you. I am very grateful for this opportunity. Let’s bring a chip to Philly.

