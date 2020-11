Στους Νάγκετς ο Τζαμάικαλ Γκριν (pic)

Δεν άργησαν να βρουν τον αντί-Γκραντ που πήγε Πίστονς οι Νάγκετς.

Το Ντένβερ απέκτησε τον Τζαμάικαλ Γκριν, δίνοντας του διετές συμβόλαιο 15 εκατ. δολαρίων. Τη σεζόν που πέρασε ο έμπειρος φόργουορντ είχε 6.8 πόντους και 6.2 ριμπάουντ στους Κλίπερς.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Σπερς και Γκρίζλις.

Free agent JaMychal Green has agreed to a two-year, $15M deal with the Denver Nuggets, with player option in second season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020