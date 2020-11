Δεν έφυγε από τους Μάβερικς ο Τρέι Μπερκ.

Οι Μάβερικς κράτησαν τον γκαρντ τους, στον οποίο θα δώσουν 10 εκ. δολάρια για τρία χρόνια.

Τη σεζόν που πέρασε, ο Μπερκ είχε 7.4 πόντους και 2.5 ασίστ.

Trey Burke is reportedly re-signing with the Mavs. pic.twitter.com/PLliSiQpXi

— NBA TV (@NBATV) November 21, 2020