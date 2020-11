Πέρυσι έπαιξε στους Νετς, αλλά πλέον θα φορά τη φανέλα του Σικάγο.

Ο Γκάρετ Τεμπλ έγινε «ταύρος» υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο 5 εκατ. ευρώ.

Τη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 10.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.

Free agent Garrett Temple has agreed to a one-year, $5M deal with Chicago, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020