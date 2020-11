Ο Τζον Ουόλ ζήτησε ανταλλαγή, «ζωντανό» το trade με Ουέστμπρουκ!

Ο Τζον Ουόλ το έκανε ξεκάθαρο. Θέλει να φύγει απ' την πρωτεύουσα. Το έκανε την πλέον κατάλληλη στιγμή. Οι Χιούστον Ρόκετς και οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς συζητούν για μία μεγάλη ανταλλαγή. Που θα κάνει... μάγο τον Ράσελ Ουέστμπρουκ και «ρουκέτα» τον Ουόλ.

Ενώ οι επαφές συνεχίζονται, ο Ουόλ θέλησε να καταδείξει την πρόθεσή του, σπρώχνοντας την ομάδα του προς την ανταλλαγή.

Ο Ουόλ έχοντας αντιμετωπίσει απανωτούς τραυματισμούς, έχει αγωνιστεί σε 73 ματς τα τελευταία τρία χρόνια (από τα 246 της κανονικής περιόδου σε τρία έτη), όμως δηλώνει 110% έτοιμος να αγωνιστεί.

John Wall has made it clear he wants to be traded, per @ShamsCharania.

The latest NBA news from @TheAthleticNBA: https://t.co/5yCyAH3rOA pic.twitter.com/AAWKhfO5ws

— The Athletic (@TheAthletic) November 21, 2020