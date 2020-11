Ρόκετς-Ουίζαρντς: Εξετάζουν συμφωνία για Ουέστμπρουκ, Ουόλ (pic)

Πολύ δυνατά έχουν ξεκινήσει οι ανταλλαγές στο NBA και ήδη ακόμα μία βρίσκεται στα σκαριά. Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Σαμ Σαράνια, οι Ρόκετς και Ουίζαρντς βρίσκονται σε συζητήσεις που αφορούν δύο all star παίκτες. Ο λόγος για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ και τον Τζον Ουόλ, με τον πρώτο αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία να πηγαίνει στην Ουάσιγκτον και τον δεύτερο στο Χιούστον.

Rockets and Wizards have discussed a deal centered around Westbrook for John Wall, per @ShamsCharania pic.twitter.com/w2WJB0F5Od

