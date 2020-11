Δεν ήταν εύκολο. Ο Ουέσλι Μάθιους άφησε στην άκρη ένα εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς, αξίας 2.700.000 δολαρίων.

Στην πράξη αποδείχτηκε πως δεν έκανε λάθος, αφού πλέον ανήκει στην κουστωδία του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Λος Άντζελες Λέικερς. Με συμβόλαιο ενός έτους, έναντι 3.600.000 δολαρίων.

