Συνεχίζονται οι ανταλλαγές στο ΝΒΑ, ενώ ελεύθερο άφησαν οι Μπακς τον Ερσάν Ιλιασόβα.

Οι Πίστονς έστειλαν τους Κίρι Τόμας και Τόνι Σνελ στους Χοκς και πήραν τον ψηλό Ντεγουέιν Ντέντμον.

Έτσι έδωσαν 2 γκαρντ για να πάρουν έναν σέντερ. Free agent από το Ντιτρόιτ θα είναι και ο ψηλός Κρίστιαν Γουντ.

Detroit is trading Khyri Thomas and Tony Snell to Atlanta for Dewayne Dedmon, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020