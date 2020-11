Στους Ρόκετς ο Αρίζα, στους Μπλέιζερς ο Κόβινγκτον! (pic)

Οι ανταλλαγές γίνονται με αμείωτο ρυθμό στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, με τους Ρόκετς να μπαίνουν στον... χορό και να κάνουν ανταλλαγή με τους Μπλέιζερς.

Το Χιούστον έδωσε τον Ρόμπερτ Κόβινγκτον στο Πόρτλαντ, για να κάνει και πάλι δικό του τον Τρέβορ Αρίζα, μία επιλογή πρώτου γύρου για το 2020 και μία προστατευμένη επιλογή πρώτου γύρου για το 2021.

Να σημειώσουμε ότι ο 35χρονος forward είχε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στο Χιούστον (2009-2010) με μ.ο. 14,4 πόντους, πριν φύγει και επιστρέψει στο Τέξας για μία 4ετία (2014-2018), στην διάρκεια της οποίας ήταν συμπαίκτης με τον Κώστα Παπανικολάου (2014-2015).

Breaking: The Rockets are finalizing a trade to send Robert Covington to Portland for Trevor Ariza, a 2020 first-round pick and a 2021 protected first-round pick, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/RWbkyfWOVI

