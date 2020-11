Ότο Πόρτερ Τζούνιορ: Κάνει opt-in στους Μπουλς με 28,4 εκατομμύρια δολάρια (pic)

Ο 27χρονος φόργουορντ θα εξαντλήσει και τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου, το οποίο θα του αποφέρει άλλα 28,4 εκατομμύρια δολάρια.

Άλλωστε θεωρείται δύσκολο να βρει και πάλι τόσο καλά χρήματα και γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισε να... γυρίσει την πλάτη στην free agency (αν και θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ελεύθερος από φέτος) και να παραμείνει στους Μπουλς.

Ο Ότο Πόρτερ Τζούνιορ είχε υπογράψει τετραετές συμβόλαιο τον Ιούλιο του 2017 έναντι 106,5 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ωστόσο τον αμέσως επόμενο χρόνο έγινε trade στους Σικάγο Μπουλς για τους Τζαμπάρι Πάρκερ και Μπόμπι Πόρτις.

Συνολικά έχει 413 ματς στο ΝΒΑ με 11 πόντους κατά μέσο όρο, 4,9 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.

Chicago Bulls forward Otto Porter Jr. is opting into his $28.4 million player option for the 2020-21 season, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 16, 2020