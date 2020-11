Νικολά Μπατούμ: Μένει στη Σάρλοτ με 27,1 εκατομμύρια δολάρια! (pic)

Ο Γάλλος γκαρντ έχει τη δυνατότητα να κάνει opt-in ενόψει της σεζόν 2020-21 και να βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό άλλα 27,13 εκατομμύρια δολάρια.

Από τη στιγμή που θεωρείται αδύνατον να βρει αυτά τα χρήματα σε άλλη ομάδα θα κάνει opt-in και θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Χόρνετς για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Νικολά Μπατούμ είχε τη χειρότερη σεζόν της καριέρας του, ταλαιπωρημένος και από τραυματισμούς, καθώς αγωνίστηκε σε μόλις 22 ματς με 3,6 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Συνολικά έχει 11,6 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,8 τελικές πάσες σε 789 ματς στο ΝΒΑ.

Charlotte’s Nicolas Batum will exercise his $27.13M player option for the 2020-21 season on Monday, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020