Αντετοκούνμπο: «Στους Μπακς για πολλά χρόνια, αν πάρουν την σωστή απόφαση»

Στιγμές χαλάρωσης για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Στοκχόλμη όπου κάνει διακοπές. Ο «Greek Freak», παραχώρησε συνέντευξη στην σουηδική ιστοσελίδα «Aftobladet.se» όπου μίλησε για το μέλλον του στους Μπακς...

«Υπάρχουν πολλές φήμες. Ο καθένας έχει την άποψη του. Αλλά στο τέλος της ημέρας, θα κάνω το καλύτερο για την οικογένεια μου. Δεν βλέπω γιατί να μην είναι στο Μιλγουόκι για πολλά χρόνια. Εφόσον το Μιλγουόκι κι εγώ βρισκόμαστε στην ίδια... σελίδα, όσον αφορά να γίνουμε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Λίγκα και να κερδίσουμε πρωταθλήματα, όλα είναι καλά.

Όταν αυτό αλλάξει, τότε δεν είναι καλό. Είναι εύκολο, θέλω να είμαι νικητής. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Η οικογένεια μου είναι καλά, μπορώ να φροντίσω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, οπότε δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα αλλά να κερδίζω. Όσο μπορούμε να κερδίζουμε και να δημιουργούμε μία κουλτούρα νικητή, θα είναι καλό», ήταν αρχικά τα λόγια του.

Στη συνέχεια και σε ερώτηση για το μέλλον του στους Μπακς και για το αν θα υπογράψει την επέκταση συμβολαίου, είπε: «Δεν ξέρω ποιο είναι το πλάνο. Θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα πάρουν οι Μπακς. Αν πάρουν την σωστή απόφαση, θα είμαι εκεί για πολλά χρόνια. Αν όχι, θα δούμε... Το ΝΒΑ είναι επιχείρηση και το βλέπουμε μέρα με την μέρα. Εύχομαι να μπορούμε να πετύχουμε μαζί».

