Πέρκινς: «Είμαι σίγουρος ότι ο Κρις Πολ θα είναι στους Λέικερς την επόμενη σεζόν» (pic)

Πάρα πολλά είναι τα σενάρια που γράφονται για τον Κρις Πολ, με ένα από αυτά να τον θέλει στους Μπακς.

Ο Κέντρικ Πέρκινς όμως έχει διαφορετική άποψη και πιστεύει ότι ο CP3 θα πάει στους Λέικερς.

«Όλοι ξέρουμε πόσο φίλος είναι με τον ΛεΜπρον Τζέιμς. Ο Κρις Πολ έχει πει πολλές φορές ότι ο προορισμός του θα είναι το Λος Άντζελες ή η Νέα Υόρκη. Και πιστεύω ότι θα γίνει ένας Λέικερ. Σας το λέω. Το βλέπω να γίνεται και με byout αν δεν γίνει trade. Είμαι 85% σίγουρος ότι ο Κρις Πολ θα παίζει στους Λέικερς την επόμενη σεζόν».

Kendrick Perkins made a prediction for the Lakers, Rajon Rondo and Chris Paul.https://t.co/DYzkShtC9D pic.twitter.com/fTpeRRHZ1E

