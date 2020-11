Το AP ανακοίνωσε τον θάνατο του Εντι Τζόνσον κι αυτός τους απάντησε με μηνύσεις (pics)

Νωρίτερα κυκλοφόρησε η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Έντι Τζόνσον που είχε αγωνιστεί σε Χοκς, Καβαλίερς και Σουπερσόνικς και ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή με ισόβια κάθειρξη καθώς είχε κακοποιήσει σεξουαλικά 8 χρονο κορίτσι.

Το Associated Press ωστόσο προχώρησε σε μια τεράστια γκάφα. Μπορεί το κείμενο να αναφερόταν στον εκλιπόντα αλλά η φωτογραφία έδειχνε τον Έντι Τζόνσον που είχε περάσει στα μέσα της δεκαετίας του '90 και από την Ελλάδα φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Το γεγονός αυτό όχι μόνο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Τζόνσον, αλλά εκτός του ότι ζήτησε από το AP να σβήσει τη φωτογραφία, είπε ότι θα προβεί και σε όλες τις νομικές κινήσεις!

Λίγο αργότερα, στο κείμενο του AP, υπήρχε η υποσημείωση ότι είχε γίνει λάθος στην φωτογραφία, την οποία και «κατέβασαν» αμέσως μετά την υπόδειξη του Τζόνσον.

@AP_Sports I suggest you contact every news source and have them delete my picture and find the right one within a few hours or my lawyer will be calling. https://t.co/dFJvwY6Fvb

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) November 4, 2020