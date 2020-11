«Έτοιμος ο Αντετοκούνμπο να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους Χιτ» (pics)

Τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού ο παίκτης ακόμα βρίσκεται σε διακοπές και μάλιστα δεν είναι καν στην Αμερική.

Τα δημοσιεύματα δεν περιμένουν όμως και αυτή την φορά τον θέλουν μια... ανάσα από τους Χιτ. Μπορεί και οι Ουόριορς να έχουν ετοιμάσει δυνατό πακέτο, όμως σύμφωνα με την Άσλεϊ Νικόλ, ο Γιάννης θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους Χιτ.

Όπως αναφέρει η ίδια, οι Μπακς δεν θέλουν να χάσουν τον Γιάννη του χρόνου, δίχως αντάλλαγμα και ακούν τις προσφορές των ομάδων, με τους Χιτ πάντως να είναι η ομάδα που... παίζει παραπάνω και στα μίντια.

Ό,τι και αν λέγεται, ο σταρ του Μιλουόκι θα μιλήσει με την ομάδα του και θα αποφασίσει για τον μέλλον του, ενώ φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να έχει αποφασίσει ήδη να πάει σε κάποια άλλη ομάδα.

adding to this, Giannis splits his offseason between Greece and Miami. per sources, he’s prepared to sign a long-term deal in Miami.

the #Bucks are not willing to end up with nothing by letting him hit free agency in 2021. a deal is expected before then. https://t.co/T3vM0gqVXI

— Ashley Nicole. (@AshNicoleMoss) November 3, 2020