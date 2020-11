«Οι Σίξερς θέλουν τον Χάρντεν» (vid)

Ο Σαμς Τσαράνια σπάνια λαθεύει στις ειδήσεις που μεταφέρει.

Ο Αμερικανός ρεπόρτερ ανέφερε πως «οι Σίξερς θα ενδιαφερθούν για την απόκτηση του Τζέιμς Χάρντεν. Αυτή την στιγμή οι Ρόκετς δεν έχουν κάτι τέτοιο στο μυαλό τους, αλλά η παρουσία του Ντάριλ Μόρεϊ στην Φιλαδέλφεια μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα».

"I'm told Philadelphia is expected to be interested in and pursue James Harden"

Our NBA Insider @ShamsCharania reports a Harden move for Houston is currently a non-starter. pic.twitter.com/7JaZH69WLt

