Καντέρ: «Η καρδιά μου στους πληγέντες σε Τουρκία και Ελλάδα»! (vid)

Ο σεισμός μεγέθους 6.7 Ρίχτερ ανοιχτά της Σάμου λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10) έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρες ενώ προκάλεσε καταστροφές στο νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Σμύρνη.

Η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή από την Κομοτηνή ως την Κρήτη ενώ ο Ενές Καντέρ έστειλε μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης.

«Η καρδιά μου στους πληγέντες από αυτό τον καταστροφικό σεισμό σε Τουρκία και Ελλάδα. Ακόμα μια τραγωδία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η συμπόνοια, η ανθρωπιά και η ελπίδα πρέπει να μας οδηγούν προς τα εμπρός αυτές τις στιγμές» ήταν το μήνυμα του Τούρκου σέντερ.

My heart goes out to everyone impacted by this terrible #Earthquake in Turkey and Greece.

Yet another tragedy during these difficult times. Compassion, humanity and hope, must drive us forward at this time.

— Enes Kanter (@EnesKanter) October 30, 2020