Ολάζουον για debate GOAT: «Είναι άδικη η σύγκριση, γιατί ο Τζόρνταν είναι πολύ ανώτερος παίκτης»

Μετά την κατάκτηση του 4ου πρωταθλήματος από τον ΛεΜπρον Τζέιμς άνοιξε και πάλι η συζήτηση για τον GOAT, με πάρα πολλούς παίκτες να παίρνουν θέση και να απαντούν στο... αιώνιο ερώτημα. Ο Χακίμ Ολάζουον πήρε σειρά και είναι ξεκάθαρο ότι έχει άποψη υπέρ του Μάικλ Τζόρνταν.

«Όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να συγκρίνουν τον ΛεΜπρον με τον Τζόρνταν, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο. Ο MJ ήταν κατά πολύ ανώτερος παίκτης, σε μια σκληρή λίγκα και ήταν και πολύ δημιουργικός. Αυτό δεν αφαίρει κάτι από τον ΛεΜπρον, επειδή είναι ένας σπουδαίος παίκτης, απλά δεν είναι δίκαιο γιατί ο Τζόρνταν είναι ανώτερος».

