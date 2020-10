Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον αποκάλυψε τι του έλεγε ο πάγκος των Λέικερς!

Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε τελικούς του ΝΒΑ με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ. Πήρε μία γερή γεύση από τα καλά, αλλά και τα άσχημα. Η παραδοχή του για το σχόλιο που άκουσε από τον πάγκο των μετέπειτα πρωταθλητών Λος Άντζελες Λέικερς ήταν αφοπλιστική.

Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια ενός τελικού, κάποιος τον αποκάλεσε «Τζίμι Νιούτρον». Έναν χαρακτήρα καρτούν, με περίεργο σχήμα κεφαλιού και ψηλά μαλλιά.

Η αλήθεια είναι πως η σύγκριση ήταν πετυχημένη.

Δείτε και μόνοι σας.

Since everyone is reminiscing about old kids TV shows I got a good one for you....

Who remembers Jimmy Neutron?@D_Bo20 pic.twitter.com/AC4W3xivp2

— TRIBAL CHIEF RAYKES (@JamieRaykes) October 22, 2020