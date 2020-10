Σέξτον: «Άιβερσον, Κόμπι, Σακίλ, Καρίμ και Μάτζικ στο TOP 5»

Την δική του ιστορία στο ΝΒΑ θέλει να γράψει ο Κόλιν Σέξτον και δεν σταματά να μαθαίνει και να μελετά τους κορυφαίους.

Ο γκαρντ των Καβς έφτιαξε το δικό του TOP 5 παικτών που έχουν αγωνιστεί στη λίγκα και η ομάδα του είναι εκπληκτική.

Κατά σειρά επέλεξε τους Άιβερσον, Κόμπι, Σακίλ, Τζαμπάρ και Μάτζικ. Τέσσερις θρύλοι των Λέικερς και ένας των Σίξερς.

Mάλιστα ο Αnswer συναντήθηκε με Diesel και Black Mamba στους τελικούς του 2001, ενώ Καρίμ και Μάτζικ... μάγεψαν τα πλήθη παρέα στα 80s.

Young Bull gives his top five.

Thoughts?

(via B/R AMA) pic.twitter.com/iTyjTqwRgk

