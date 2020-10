Μπεν Σίμονς και Λόνζο Μπολ προπονούνται μαζί (pics)

Οι παίκτες ξεκουράζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό, ειδικά εκείνοι που δεν προχώρησαν στα playoffs και θα έχουν ακόμα περισσότερο, αφού η νέα σεζόν του ΝΒΑ δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν τον Ιανουάριο.

Μπεν Σίμονς και Λόνζο Μπολ βρήκαν την ευκαιρία και προπονούνται μαζί, με φωτογραφίες από τις κοινές τους προπονήσεις να κυκλοφορούν.

Μάλλον η προπόνηση στο σουτ θα πρέπει να είναι στο... μενού και για τους δυο τους...

Ben and Zo pic.twitter.com/wDjXjDiBNC

Lonzo Ball and Ben Simmons go 1-on-1 in a workout @graydientLA pic.twitter.com/f4S18Sn7H7

— lonzopage (@lonzopxge) October 18, 2020