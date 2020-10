Ο ΛεΜπρον απάντησε για το debate για τον GOAT: «Αγαπώ τον Τζόρνταν, φαίνεται αυτό» (vid)

Οι Λέικερς έφτασαν και πάλι στην κορυφή του ΝΒΑ και ο ΛεΜπρον Τζέιμς πήρε το 4ο πρωτάθλημα της καριέρας του, βγάζοντας αρκετή αντίδραση στους πανηγυρισμούς του. Αρκετές φορές έχει πει τι θα πουν τώρα, ενώ έκανε και ένα ποστάρισμα στο οποίο αφήνει αιχμές για την κριτική που του γίνεται σε σχέση με τον MJ.

Λίγο μετά την κατάκτηση του τροπαίου Τζέιμς και Ντέιβις μίλησαν στο ESPN και ο «Βασιλιάς» ρωτήθηκε για την σύγκριση αυτή. «Δεν είναι ερώτηση για εμένα αυτή ή κάτι που με απασχολεί ή debate. Αυτό το κάνετε εσείς. Για εμένα προσωπικά, έχω έναν τρόπο που παίζω το παιχνίδι. Έχω έναν τρόπο που ηγούμαι. Έχω έναν τρόπο που προκαλώ τους συμπαίκτες μου και τον εαυτό μου. Αλλά πιο σημαντικό είναι στο τέλος της καριέρας μου, να έχω κάνει αρκετούς περήφανους, για το πως πλησίασα το παιχνίδι. Αυτό μετράει για εμένα. Αυτό θα γίνει δημοσκόπηση. Γι' αυτό γίνονται όλα. Η συζήτηση αυτή θα γίνεται».

Ενώ για την φράση θέλω τον σεβασμό μου ο ΛεΜπρον απάντησε:

«Πάντα θα υπάρχει ασέβεια. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα με αμφισβητούν, ακόμα και σε αυτό το σημείο της καριέρας μου και θα συνεχίσουν να το κάνουν όσο φοράω την φανέλα μου, έχω συνειδητοποιήσει. Ξέρετε όλοι πόσο αγαπώ τον Μάικλ Τζόρνταν. Φοράω το 23 από εκείνον. Όταν πήρα τα πρώτα μου παπούτσια Τζόρνταν δεν μπορούσες να μου μιλήσεις. Οπότε όλοι μπορείτε να κάνε debate. Μπορείτε όλοι να καταλάβετε. Δεν ξέρω τι έχει το μέλλον για εμένα. Το μόνο που ορίζω είναι το παρόν. Μπορώ να ελέγξω τι γίνεται τώρα και είμαι χαρούμενος που είμαι παίκτης των Λέικερς. Είμαι χαρούμενος που είμαι πρωταθλητής, αυτό μπορώ να πω».

Sat down with LeBron & Anthony Davis for a post-championship conversation - on the partnership that powered the Lakers, whether LeBron wanting some "damn respect" means ranking him over Michael Jordan, plus just how much of a long-term future they both see for themselves in LA: pic.twitter.com/R0zU4cMGRH

