ΛεΜπρον: «Τι θα πουν τώρα;» (vid)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς κατάφερε και έκανε το όνειρο του πραγματικότητα και κατέκτησε τον τίτλο του ΝΒΑ, με την φανέλα των Λέικερς. Ο «Βασιλιάς» πέρασε πολλά την περσινή σεζόν, αλλά κατάφερε να επιστρέψει και να αποδείξει ότι είναι ο ηγέτης που έχει δείξει ότι είναι.

Ο ΛεΜπρον την ώρα που πανηγύριζε για την κατάκτηση του 4ου τίτλου του φώναξε στην κάμερα 'τι έχουν να πουν τώρα;' και απέδειξε ότι νιώθει αδικημένος από την κριτική που του γίνεται.

Ο «Βασιλιάς» ξέσπασε και τα έβγαλε όλα από μέσα του όντας ευτυχισμένος.

“WHAT THEY GONNA SAY NOW?”

LeBron James with a message after his 4th title #NBAFinals pic.twitter.com/P1lVhyyA45

