Ο Χάρελ πήρε και το Hustle Award (pic)

Συνεχίζει να μαζεύει βραβεία τη φετινή σεζόν ο Μοντρέζλ Χάρελ.

Ο παίκτης των Κλίπερς πριν λίγο καιρό είχε αναδειχθεί πιο βελτιωμένος παίκτης του ΝΒΑ.

Πλέον δικό του είναι και το Hustle Award, το οποίο απονέμεται στον παίκτη που δίνει ενέργεια στην ομάδα του με hustle plays κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Clippers‘ Montrezl Harrell has won the 2019-20 NBA Hustle Award, which honors player that makes the energy and effort plays to help his team win throughout the season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2020