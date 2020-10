Αρτέστ: «Οι φετινοί τελικοί είναι οι πιο σκληροί της ιστορίας» (pic)

Οι Λέικερς βρίσκονται στο 3-1 επί των Χιτ στους τελικούς του ΝΒΑ και θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν τον τίτλο.

Ο Ρον Αρτέστ παρακολουθεί την εξέλιξη των τελικών και δήλωσε πως είναι οι σκληροί στην ιστορία του ΝΒΑ οποιουδήποτε σπορ.

«Οι τελικοί είναι οι σκληρότεροι της ιστορίας οποιουδήποτε σπορ. Πνευματικά με το να είσαι στη φούσκα, αλλά και σωματικά. Οι φετινοί τελικοί είναι εκ των κορυφαίων της ιστορίας», έγραψε.

Ο Αρτέστ κατάφερε να πανηγυρίσει τίτλο με τους Λέικερς το 2010.

This @NBA finals is absolutely the toughest finals in the history of any sport. Mentally draining being in the bubble and physically taken a toll.

This really is one of the greatest finals I’ve ever seen

— Metta World Peace (@MettaWorld37) October 7, 2020