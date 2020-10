Ρόμπινσον και Κράουντερ όπως Κάρι-Τόμπσον! (pic)

Oι Λέικερς πήγαν στο 3-1 στη σειρά με τους Χιτ, όμως οι Κράουντερ και Ντάνκαν Ρόμπινσον κατέχουν πλέον μια εντυπωσιακή επίδοση.

Το δίδυμο του Μαϊάμι έγινε η 4η δυάδα που βάζει 50+ τρίποντα σε μια postseason.

Στη λίστα βρίσκονται οι Στεφ Κάρι-Κλέι Τόμπσον (4), Καουάι Λέοναρντ-Κάιλ Λάουρι και Τζέι Αρ Σμιθ-Κάιρι Ίρβινγκ.

Ο Χίρο έγινε o 6ος rookie στην ιστορία της postseason με 300+ τρίποντα.

Jae Crowder and Duncan Robinson are the 4th pair of teammates to each make 50 3-pointers in a single postseason.

They join Stephen Curry and Klay Thompson (4x), Kawhi Leonard and Kyle Lowry and JR Smith and Kyrie Irving. pic.twitter.com/9sqIs3QqGe

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 7, 2020