Χίρο: Έκτος rookie στην ιστορία με 300+ πόντους στα playoffs! (pic)

Συνεχίζει τα ρεκόρ ο Τάιλερ Χίρο, παρόλο που αυτή τη φορά δεν τα συνδύασε με νίκη, αφού οι Λέικερς έκαναν το 3-1 στη σειρά.

Ο παίκτης των Χιτ έγινε ο 6ος rookie στην ιστορία των playoffs με 300+ πόντους στην πρώτη του σεζόν.

Οι άλλοι είναι ο Τζαμπάρ (352 το 1970), ο Τέιτουμ (351 το 2018), ο Άνταμς Ι9341 το 1976), ο Μπέιλορ (331 το 1959) και ο Σίκμα (301 το 1978).

Tyler Herro is the 6th rookie in NBA history to score 300 or more points in a single postseason.

He joins:

Lew Alcindor (352 in 1970)

Jayson Tatum (351 in 2018)

Alvin Adams (341 in 1976)

Elgin Baylor (331 in 1959)

Jack Sikma (301 in 1978) pic.twitter.com/WNsPnGL60p

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 7, 2020