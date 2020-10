Χιτ: Aντεμπάγιο και Ντράγκιτς αμφίβολοι και για τον τρίτο τελικό! (pic)

Αγωνία επικρατεί στις τάξεις των φίλων των Χιτ πριν το Game 3, αφού η ομάδα έχει χτυπηθεί από τραυματισμούς.

Οι Μπαμ Αντεμπάγιο και Γκόραν Ντράγκιτς δεν αγωνίστηκαν στο Game 2, κάτι που στοίχισε στο Μαϊάμι το οποίο έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι σημαντικοί παίκτες της ομάδας του Σποέλστρα δηλώθηκαν ως αμφίβολοι για τον τρίτο τελικό.

Να θυμήσουμε πως το ίδιο είχε γίνει και πριν το Game 2 και τελικά δεν έπαιξαν.

Miami’s Bam Adebayo and Goran Dragic being listed doubtful for Game 3 of NBA Finals against the Lakers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 3, 2020