Ο Λεμπρόν οδηγεί τις πωλήσεις στις φανέλες, 2ος ο Ντόντσιτς, έπεσε στην 5η θέση ο Γιάννης (pic)

Συγκεκριμένα ο «βασιλιάς» οδηγεί την κούρσα όσον αφορά τις πιο διάσημες φανέλες στο ΝΒΑ από τις 30 Ιουλίου έως και τις 28 Σεπτεμβρίου.

Στην δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος εκτόξευσε ακόμα περισσότερο τις μετοχές του στη «φούσκα» του Ορλάντο, στην 3η θέση ο Άντονι Ντέιβιτς, ενώ στην 4η θέση ο Τζέισον Τέιτουμ.

Αντίθετα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποχώρησε στην 5η θέση και ακολούθησαν οι Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ, Ντέιμιαν Λίλαρντ, Καουάι Λέοναρντ, Τζίμι Μπάτλερ, Κέμπα Ουόκερ, Κάιρι Ίρβινγκ, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Νίκολα Γιόκιτς και Τζα Μοράντ.

NBA says Kevin Durant (7) and Kyrie Irving (12) were among the top 15 most popular jerseys during the league’s restart (7/30-9/28). Numbers are based on sales at the NBA Store website. Full list, including top 10 teams, here: pic.twitter.com/GXHDUzPkL3

— Ian Begley (@IanBegley) September 30, 2020