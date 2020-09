Πέρκινς: «Οι Χιτ έχουν 0% πιθανότητες κόντρα στους Λέικερς»! (vid)

Οι Χιτ θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής στη «φούσκα» του Ορλάντο κι απόψε (1/10, 4:00, COSMOTE SPORT 4 HD) δοκιμάζονται κόντρα στους Λέικερς στο Game 1 της σειράς των NBA Finals.

Από την πλευρά του, ο βετεράνος σέντερ και νυν σχολιαστής του ΝΒΑ, Κέντρικ Πέρκινς ρωτήθηκε για τις πιθανότητες του Μαϊάμι:

«Δεν πρόκειται να συμβεί. Ποτέ! Έχουμε 0% πιθανότητες να σοκάρουν τους Λέικερς».

Μένει να αποδειχθεί αν ο Τζίμι Μπάτλερ και η παρέα του συμμερίζονται τις απόψεις του Περκινς.

.@KendrickPerkins is giving the Miami Heat a 0% chance () to upset the Lakers.

"It ain't happening! It's. Not. Happening." pic.twitter.com/VEcMjVcG5M

— First Take (@FirstTake) September 30, 2020