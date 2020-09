Ο Ίρβινγκ την πρώτη φορά που συνάντησε τον Κόμπι: «Μπορώ να σε κερδίσω, δεν μπορείς να με μαρκάρεις» (pic)

Ο άσος των Νετς εμφανίστηκε στο νέο podcast του Κέβιν Ντουράντ και μίλησε για την πρώτη φορά που είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Κόμπι Μπράιαντ. Ήταν το 2012 όταν ο Ίρβινγκ έκανε προπόνηση με τους εκλεκτούς για την ολυμπιακή ομάδα για το Λονδίνο, είδε τον Κόμπι και ο γκαρντ του Μπρούκλιν παραδέχτηκε ότι είχε κάνει πρόβες στον καθρέφτη του σπιτιού του για το τι θα πει.

«Πάω στον Κόμπι... η καρδιά μου χτυπούσε φίλε... είχα κάνει πρόβα την ατάκα στο κεφάλι μου, είχα κάνει πρόβα στον καθρέφτη και πάω εκεί, πάω και του λέω, 'Κόμπι, νομίζω ότι μπορώ να σε κερδίσω σε ένα μονό... Ειλικρινά, νομίζω ότι δεν μπορείς να με μαρκάρεις».

Είναι γνωστό ότι οι δυο τους τα επόμενα χρόνια έφτιαξαν μια ξεχωριστή σχέση και ο Κόμπι έγινε μέντορας του Ίρβινγκ.

Kyrie really practiced in the mirror what he was going to say to Kobe pic.twitter.com/hkqfY9W3ha

— SportsCenter (@SportsCenter) September 29, 2020