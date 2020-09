Με το που έγινε γνωστό πως ο Ντοκ Ρίβερς παρότι είχε δύο χρόνια ακόμα συμβόλαιο με τους Κλίπερς δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Λος Άντζελες, ήταν λογικό να αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια τα πρώτα ονόματα. Για την ακρίβεια δύο δείχνουν να είναι τα φαβορί. Ο Τάι Λου και ο Τζεφ Βαν Γκάντι.

