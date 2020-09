Ντέιβις: Όταν έκλεισε στους Λέικερς, το είπε στον Ρόντο (vid)

Ο «AD» το προηγούμενο καλοκαίρι άφησε τους Πέλικανς για χάρη των Λέικερς: μια απόφαση που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, αλλά για τον ίδιο ήταν δικαίωση, αφού προκρίθηκε στους τελικούς του ΝΒΑ και διεκδικεί το τρόπαιο.

Ποιος ήταν, όμως, ο πρώτος άνθρωπος που ενημέρωσε; Ο Ραζόν Ρόντο, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στην ομάδα της Νέας Ορλεάνης.

«Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πήρα τηλέφωνο. Του είπα πως θέλω να έρθει πίσω, επειδή ξέρω πόσο διαπρέπω μαζί του και τι ηγέτης είναι. Την νοοτροπία που έχει και τη θέληση για νίκη», είπε ο Άντονι Ντέιβις σχετικά.

On a question from @Rachel__Nichols, Anthony Davis talked about how Rajon Rondo was one of the first people he called after his trade to the Lakers to tell him he wanted him to come back because he respected his leadership and will to win. pic.twitter.com/IYztJ8hGbc

— Kyle Goon (@kylegoon) September 25, 2020