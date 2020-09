Ο Μάρεϊ έριξε αγκωνιά στον ΛεΜπρόν (vid)

Σε μία επίθεση των Λέικερς ο «βασιλιάς» έκανε σκριν στον Τζαμάλ Μάρεϊ. Ο γκαρντ των Νάγκετς στην προσπάθειά του να το... σπάσει έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο του ΛεΜπρόν και τιμωρήθηκε τελικά με αντιαθλητικό φάουλ πρώτου βαθμού.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης πάντως ο Τζέιμς ανέφερε πως, «δε με ενδιαφέρει τι βαθμού αντιαθλητικό έδωσαν. Δεν ήθελα να αποβληθεί. Μου αρέσει ο ανταγωνισμός και θέλω την αντίπαλη ομάδα να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή της».

Δείτε τόσο το βίντεο με την αγκωνιά όσο και αυτό με την δήλωση του «Βασιλιά».

Lakers’ LeBron James on flagrant foul elbow by Nuggets’ Jamal Murray: “I don’t care about Flagrant 1s or Flagrant 2s. I don’t want him to come out of the game. I like the competition. ... I don’t think he did it on purpose.” pic.twitter.com/tCEH50uJOX

