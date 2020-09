Η ομιλία στα αποδυτήρια του coach Μαλόουν μετά τη νίκη των Νάγκετς (vid)

Οι Νάγκετς μείωσαν σε 2-1 τους τελικούς της Δύσης κόντρα στους Λέικερς και αύξησαν τις πιθανότητες τους αφού ένα 3-0 θα ήταν απαγορευτικό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Μάικ Μαλόουν, προπονητής της ομάδας είπε στους παίκτες του μέσα στα αποδυτήρια, «Αυτό συνέβη και με την Γιούτα παιδιά. Χάσαμε το πρώτο ματς, πήραμε το δεύτερο και τους κάναμε δώρο το τρίτο.

Αυτό θα συμβεί και τώρα. Χάσαμε το Game 1, τους χαρίσαμε το Game 2 και πήραμε το Game 3. Δεν πάμε ακόμη πίσω στο Ντένβερ. Έχει δρόμο η σειρά. Να είστε ο ένας δίπλα στον άλλον και όλα θα πάνε καλά».

Michael Malone discusses the familiar territory his @nuggets are in looking ahead to Thursday's Game 4 on TNT. pic.twitter.com/oETApGjUz2

— NBA (@NBA) September 23, 2020