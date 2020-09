«Ο Τέιτουμ είναι καλύτερος από τον Πολ Τζορτζ» (pic)

Οι Σέλτικς βρίσκονται στους τελικούς Ανατολής, εκεί όπου χάνουν με 2-1 από τους Χιτ, με τον Τζέισον Τέιτουμ να αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη τους.

Από την άλλη οι Κλίπερς αποκλείστηκαν από τους Νάγκετς και έχασαν την ευκαιρία να παίξουν τελικούς Δύσης, με τον Πολ Τζορτζ να μην έχει την απόδοση που θα ήθελε σε όλα τα ματς.

Ένα μέλος της διοίκησης μιας ομάδας της Δύσης έκανε τη σύγκριση των 2 και τόνισε πως ο ηγέτης των Σέλτικς ειναι two-way παίκτης καλύτερος του PG13.

Συμφωνείτε;

An anonymous Western Conference executive thinks Jayson Tatum is better than Paul George.

Agree or disagree? pic.twitter.com/jy65eR41v0

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) September 21, 2020