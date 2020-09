Τζορτζ: Η υπόσχεση παραμονής στους Κλίπερς μετά τον αποκλεισμό (pic)

Οι Κλίπερς απέτυχαν να φτάσουν στους τελικούς της Δύσης, αφού γνώρισαν τον αποκλεισμό από τους Νάγκετς

Ο Πολ Τζορτζ που σίγουρα δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση του κατα τη διάρκεια της postseason, έδωσε μια υπόσχεση στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια μετά την ήττα στο Game 7.

Ο PG13 τόνισε πως θα μείνει πιστός στους Κλίπερς και τη νέα σεζόν για να παλέψει για τον τίτλο. Aυτή η κίνηση του εξέπληξε πολλούς στον οργανισμό της ομάδας του Λος Άντζελες.

After the Clippers lost Game 7, Paul George gave a locker room speech to his teammates about staying committed for another title run next year.

"It was met by some eye rolls and bewilderment," per @ShamsCharania pic.twitter.com/IJXDmKFi9E

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 21, 2020