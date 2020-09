Ο καυγάς των Σέλτικς που άλλαξε τα δεδομένα στην σειρά: «Μέιναμε ενωμένοι σε δύσκολες στιγμές» (pic)

Για δύο ημέρες ολόκληρος ο μπασκετικός πλανήτης περίμενε να δει πως θα αντιδράσουν οι Σέλτικς σε όσα έγιναν. Μετά την δεύτερη ήττα από τους Χιτ έγινε ένας μεγάλος καυγάς στα αποδυτήρια και οι δρόμοι ήταν δύο. Ή η αντίδραση, ή η διάλυση. Η Βοστόνη αντέδρασε, πήρε μια εμφατική νίκη και τα πάντα πλέον είναι στον σωστό δρόμο.

Ο Μπράουν σχολίασε: «Υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι τύποι στα αποδυτήρια. Πολλά συναισθπήματα, πολύ πάθος. Αλλά είμαστε οικογένεια. Είμαστε εδώ ο ένας για τον άλλον. Βγήκαμε ενωμένοι, μείναμε ενωμένοι σε δύσκολες στιγμές». Με την σειρά του και ο Τέιτουμ έβαλε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. «Είναι φυσιολογικό. Όποιος έχει παίξει κάποιο άθλμα, σε ομαδικό άθλημα, δεν ήμασταν χαρούμενοι που χάναμε με 2-0. Αν είσαι, τότε δεν νοιάζεσαι. Εμείς νοιαζόμαστε. Το μπάκσετ είναι παιχνίδι συναισθημάτων. Οπότε θέλουμε οι παίκτες να είναι σε απόγνωση, να είναι στεναχωρημένοι, να νοιάζονται. Δεν είναι κάτι προσωπικό. Πρέπει να καταλάβουμε. Τίποτα παραπάνω».

Jaylen Brown and the Celtics bounced back together in Game 3

