Τέιτουμ και Μπράουν θύμισαν Πιρς-Ρόντο (pic)

Οι Σέλτικς μείωσαν σε 2-1 τη σειρά με τους Χιτ, έχοντας 4 παίκτες του με 20+ πόντους.

Μεγάλο ματς έκαναν οι Μπράουν και Τέιτουμ, κάτι που τους επέτρεψε να γίνουν το δεύτερο δίδυμο της ομάδας με 25+ πόντους, 5+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε ένα ματς στις 30 τελευταίες postseason.

Ο Πολ Πιρς και ο Ραζόν Ρόντο το είχαν κάνει στο Game 2 των τελικών Ανατολής του 2010.

Jayson Tatum and Jaylen Brown are the 2nd pair of Celtics teammates to each have 25 points, 5 rebounds, 5 assists in a game over the last 30 postseasons.

Paul Pierce and Rajon Rondo did so in Game 2 of the 2010 Eastern Conference Finals. pic.twitter.com/pZUtsgF28O

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 20, 2020