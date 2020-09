Σέλτικς: Είχαν 4 παίκτες με 20+ πόντους και έκαναν ρεκόρ 25ετίας! (pic)

Οι Σέλτικς μείωσαν σε 2-1 στη σειρά με τους Χιτ, έχοντας πολλές λύσεις στην επίθεση.

Οι Κέλτες είδαν 4 παίκτες του (Τέιτουμ, Μπράουν, Σμαρτ και Κέμπα) να μετρούν 20+ πόντους, κάτι που γίνει για 2η φορά τα τελευταία 25 χρόνια για την ομάδα της Βοστώνης.

Επιπλέον με τους 60 πόντους που πέτυχε η ομάδα του Στίβενς στη ρακέτα, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση στα playoffs τα τελευταία 20 χρόνια.

The Celtics win Game 3 against the Heat 117-106.

They had 4 players score 20+ points in a playoff game for the 2nd time over the last 25 years.

Boston scored 60 points in the paint tonight, tied for their most in a playoff game over the last 20 postseasons. pic.twitter.com/aGi0BOgLop

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 20, 2020