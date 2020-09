Γράφει ιστορία ο Ντόντσιτς: O νεότερος που έχει μπει ποτέ σε ALL - NBA Team! (pic)

Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο ο Λούκα Ντόντσιτς, έχοντας κάνει μια θεότρελη και ιστορική σεζόν. Ο νεαρός Σλοβένος πήρε θέση στην καλύτερη 5άδα της λίγκας και για ακόμα μια φορά αυτό αποτελεί ξεχωριστό κατόρθωμα. Ο Λούκα Ντόντσιτς έγινε ο νεότερος παίκτης της ιστορίας που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Η σεζόν αδιαμφισβήτητα ήταν εξαιρετική για τον ηγέτη των Μάβερικς, που τους πήγε μέχρι τα playoffs και εκεί έδειξε δείγματα τεράστιου ηγέτη. Ο Λούκα έχει καταφέρει μέσα σε δύο χρόνια να γράψει το όνομα του με ολόχρυσα γράμματα στην ιστορία και το μέλλον του ανήκει ολοκληρωτικά.

Η λίγκα κατάλαβε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να ξεμπερδέψει με αυτόν τον νέο ηγέτη.

Luka Doncic is the youngest player in NBA History to make All-NBA First Team.

(via @jkubatko) pic.twitter.com/hRgbbseVQP

— Hoop Central (@TheHoopCentral) September 16, 2020