Ο ΛεΜπρον έχει το απόλυτο 14-0, όταν η ομάδα του προηγείται με 3-1 (pic)

LeBron James has a perfect 14-0 record when holding a 3-1 lead. Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Paul George, Chris Paul and Kobe Bryant have all blown 3-1 leads in their careers.

