Λέοναρντ: «Να βελτιώσουμε το μπασκετικό μας I.Q, έχει να κάνει με τη χημεία» (pic)

Οι Νάγκετς επέστρεψαν για 2η φορά φέτος από το 3-1 και απέκλεισαν τους Κλίπερς.

Λέοναρντ και Τζορτζ τα... έσπασαν με 10/38 σουτ, ενώ ήταν άφαντοι και στην τελευταία περίοδο.

Ο Κlaw μίλησε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας και στάθηκε στη χημεία και το μπασκετικό I.Q: «Έχει να κάνει με τη χημεία της ομάδας. Έπρεπε να τρέξουμε για να βγάλουμε καλά σουτ ή όταν έκαναν σε κάποιον double team ή όταν γέμιζαν τη ρακέτα τους. Πρέπει να γίνουμε πιο έξυπνη ομάδα. Πρέπει να βελτιώσουμε το μπασκετικό μας I.Q».

Kawhi Leonard said repeatedly Clippers have to get smarter: "That’s when it comes to the team chemistry, knowing what we should run to get the ball in spots or just if someone’s getting doubled or they’re packing the paint...get smarter as a team. Basketball IQ got to get better"

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) September 16, 2020