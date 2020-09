Λου και... Βαν Γκάντι υποψήφιοι για τον πάγκο των Ρόκετς! (pic)

Η ομάδα του Τέξας, και σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν οι Σαμ Έιμικ και Κέιλι Άικο του «The Athletic», έχει «βολιδοσκοπήσει» τους Τάιρον Λου και... Τζεφ Βαν Γκάντι!

Ο Λου είναι άμεσος συνεργάτης του Γκλεν Ντοκ Ρίβερς στους Λος Άντζελες Κλίπερς ενώ ο Τζεφ Βαν Γκάντι είχε καθίσει στο παρελθόν στον πάγκο των Ρόκετς και μάλιστα ήταν εκείνος που είχε... παραγκωνίσει τον Βασίλη Σπανούλη τη σεζόν 2006-2007.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, αλλά είναι δύο από τα ονόματα που «παίζουν» δυνατά για τους Ρόκετς.

Rockets will consider Jeff Van Gundy and Ty Lue to replace Mike D’Antoni as they plan a “culture reset,” per @sam_amick and @KellyIkoNBA pic.twitter.com/MJl89vFsjo

